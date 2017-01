Actiegroepen 'ruziën' in zoektocht om vermiste Kayla

Er wordt al bijna twee weken gezocht naar de vermiste rottweiler Kayla. Facebookgroepen stromen vol met oproepjes en meerdere actiegroepen voor vermiste huisdieren zoeken mee. Alleen lijken die actiegroepen elkaar nu in de haren te vliegen.

Kayla ontsnapte op oudejaarsdag met een aantal andere honden bij een pension, waar ze verbleven om een rustige jaarwisseling te hebben. De andere honden werden snel weer gevangen, behalve labrador Joey en rottweiler Kayla. Beide honden zijn van Ria Brugge uit Harkstede.Kayla loopt sindsdien vrij rond. De actiegroep ' Waar is onze Angel ' zette een zoekactie op touw en tientallen mensen zochten mee naar Kayla en Joey. Op nieuwjaarsdag kwam er goed nieuws over Joey. De labrador was gevangen.De zoekactie naar Kayla ging verder en er sloten zich meerdere organisaties aan. Zo plaatste de groep Team Hondenopsporing Nederland een kooi in het bos en sloot ook de Rotterdamse Henny van den Hoonaard van De Hereniging zich aan bij de zoektocht.En daar lijkt het spreekwoord 'waar twee honden vechten om een been, gaat de derde ermee heen' van toepassing. De groep 'Waar is onze Angel' lijkt compleet uit beeld verdwenen: de oproepen over de vermiste Kayla zijn verwijderd van de Facebookpagina en ook op de website is niets meer te vinden. Op verschillende hondenfora staan berichten dat de groep zich heeft teruggetrokken.Op de Facebookpagina van Henny van den Hoonaard stond donderdag een bericht dat de vangkooi is verdwenen. 'Trieste ontwikkelingen', noemt Van den Hoonaard het. Volgens haar gaat het om een weggestuurd team, waarvan ze de naam niet wil noemen.Het Team Hondenopsporing Nederland reageert op haar eigen pagina op het bericht van Van den Hoonaard en zegt dat het in ieder geval niet om hun team gaat. Ze zeggen zich te hebben teruggetrokken uit de zoekactie.Volgens deze actiegroep hebben zij in de nacht van 9 januari hun vangkooi teruggehaald en ging dat niet zonder slag of stoot. Er zou zelfs politie aan te pas zijn gekomen. Ook beweert het Team Hondenopsporing Nederland op Facebook dat ze bedreigd zijn.Toch zijn de verschillende actiegroepen het nog wel over één ding eens. Ze willen allemaal dat Kayla veilig weer naar huis keert.