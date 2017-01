Donar en BVG spelen tegen Nederlandse topclubs in bekertoernooi

(Foto: Flickr/Marco Nedermeijer (Creative Commons))

De Groningse basketbalclubs Donar en Basketbal Vereniging Groningen (BVG) treffen in de kwartfinale van het bekertoernooi respectievelijk ZZ Leiden en Landstede Basketbal uit Zwolle, de huidige nummers drie en twee van de eredivisie.

Donar speelt in de kwartfinale eerst op dinsdag 31 januari in MartiniPlaza. Op donderdag 2 februari is de return in Leiden.



BVG speelt op woensdag 18 januari in de Oude ALO tegen Landstede. De promotiedivisionist uit de Stad is de enige club in de kwartfinales, die niet in de eredivisie uitkomt.



Donar plaatste zich eind vorig jaar voor de kwartfinale door New Heroes uit Den Bosch te verslaan. BVG schakelde hiervoor Trajanum uit Nijmegen uit.

Door: RTV Noord Correctie melden