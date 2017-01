Bestelbusje raakt auto in de flank

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Op de Hereweg in Groningen is donderdagavond een bestelbusje in botsing gekomen met een personenwagen. De auto werd in de flank geraakt.

Volgens onbevestigde berichten zou er een gewonde zijn gevallen.



Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Door: RTV Noord