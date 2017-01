Droom komt uit voor ernstig zieke juf Jenny

Een grote verrassing voor Jenny Doornbos uit Delfzijl. Ze ging nietsvermoedend met een vriendin voor een boodschapje naar de kringloop. Toen ze terugkwam, stond er iets bijzonders in haar tuin: een pipowagen.

Jenny staat in Delfzijl beter bekend als juf Jenny. Ze heeft 36 jaar lang op een basisschool gewerkt en heeft nu een kinderdagverblijf aan huis. Haar droom was om samen met de kinderen lekker te knutselen in een pipowagen, een woonwagen voor zigeuners.Die droom kwam afgelopen jaar uit voor juf Jenny, bij wie onlangs voor de derde keer kanker is geconstateerd. Ze kreeg de pipowagen van het RTL4-programma Puur Geluk. Dat kwam op het goede moment, zei ze na afloop:'Ik zat er helemaal doorheen. De chemo's werden telkens uitgesteld omdat de bloedwaarden niet goed waren. De pipowagen was mijn redding.'Het fragment is woensdagavond uitgezonden en hier terug te kijken