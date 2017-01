Bezoekersrecord Groninger Forum

De bibliotheek in Groningen (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Het Groninger Forum in de stad heeft het afgelopen jaar 1,2 miljoen bezoekers getrokken: een record. Het waren ruim 120.000 meer dan in 2015.

Het grootste deel van de bezoeken komt voor rekening van de bibliotheken in de Oude Boteringestraat en in de stadswijken. Dat waren er ruim een miljoen; honderdduizend meer dan in 2015.



Verruimde openingstijden

De stijging van het aantal bezoekers komt onder meer door de verruiming van de openingstijden. De bioscoop aan het Hereplein trok vorig jaar 113.000 bezoekers, 13.000 meer dan in het jaar daarvoor.



Nieuw complex

Vanaf 2019 zit het Groninger Forum in het nieuwe complex, dat momenteel wordt gebouwd achter de oostkant van de Grote Markt.

Door: RTV Noord Correctie melden