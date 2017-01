Wel of niet achter gesloten deuren?

Het blijft tot het allerlaatste moment onduidelijk of de klacht van de deken van orde van advocaten tegen het Groningse advocatenkantoor De Haan wel of niet in het openbaar wordt behandeld.

De Raad van Discipline gaat vrijdag aan het begin van de zitting bepalen of de deuren open gaan voor pers en publiek.Het verzoek om een besloten zitting komt van een van de kijvende partijen: De Haan. Die vreest dat bepaalde details naar voren komen die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor lopende rechtszaken tegen de NAM.Bij het conflict draait het om de constructie rond de stichting Waardevermindering door Aardbeving Groningen (WAG). Die is bedacht door De Haan.Advocatenkantoor De Haan procedeert namens de ruim drieduizend deelnemers tegen de NAM. Als er wordt gewonnen, moeten de deelnemers tussen de vijf en tien procent van de opbrengst afdragen.En dat kan volgens deken Rob Greene niet door de beugel. Daarbij gaat het om het principe dat de beloning niet mag afhangen van het resultaat. Dat vloeit voort uit de regel dat geld niet de drijfveer van de advocatuur mag zijn.Volgens De Haan is er niets mis met de constructie. Het kantoor wijst er onder meer op dat de rechtbank inmiddels al zaken van WAG heeft behandeld.Zo is WAG bij het proces tegen de waardevermindering in het gelijk gesteld. Verder zegt het advocatenkantoor het onbegrijpelijk te vinden dat de klacht nu pas komt, terwijl de stichting al in april 2013 is opgericht.De Raad van Discipline behandelt de zaak op de rechtbank in Groningen. De uitspraak wordt over zes weken verwacht.