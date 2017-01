Groningse Energy-organisaties gaan samen

(Foto: Gerhard Taatgen)

Energy Valley, de Energy Academy Europe en het Energy Delta Institute gaan één nieuwe organisatie vormen.

De drie Groningse organisaties zetten zich in voor een wereld die op een meer duurzame manier met energie omgaat, het Noorden in het bijzonder.



Wat doen deze organisaties?

Energy Valley heeft daarbij vooral de werkgelegenheid op het oog door bedrijven te ondersteunen die kansen willen benutten in die energietransitie.



De Energy Academy Europe richt zich op onderwijs over en onderzoek naar duurzame energie. De Academy heeft onlangs een groot nieuw gebouw betrokken op de Zernike Campus in Groningen.



Het Energy Delta Institute biedt trainingen op hoog niveau aan mensen die werkzaam zijn in de energiesector.



Minder merknamen

Volgens directeur Gerrit van Werven van Energy Valley bieden de drie organisaties samen 'een prachtig pakket dat je in de volle breedte kunt aanbieden'. Door de samenvoeging wordt dat ook wat duidelijker. Van Werven: 'Nu treden we naar buiten vanuit Noord-Nederland met drie 'merken'. En dat leidt soms ook tot verwarring in Den Haag of Brussel of bij bedrijven. We denken dat het nu tijd is om met minder merknamen naar buiten te gaan en gezamenlijk een krachtiger positie in te nemen.'



Nieuwe naam nog niet bekend

Over de naam van de nieuwe organisatie laat Van Werven zich nog niet uit. 'Daar wordt nog naar gezocht'. De naam Energy Valley blijft overigens wel bestaan, maar dan alleen als aanduiding van Noord-Nederland als gebied met volop ontwikkelingen rond energie en vooral energietransitie.



Evenmin wil Van Werven iets kwijt over degene die de nog naamloze nieuwe organisatie gaat leiden. In het circuit zingt in dit verband de naam rond van Gert Jan Lankhorst, die net vertrokken is als directeur van Gasterra. Van Werven: 'Er zijn heel veel serieuze kandidaten.'

Door: RTV Noord Correctie melden