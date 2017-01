Robben verrast jonge fan in Langs de Lijn

Arjen Robben heeft de 9-jarige Guido Sibering donderdag enorm verrast met een persoonlijke boodschap op de radio. De jonge Emmenaar verwierf onlangs bekendheid met zijn zelfontworpen handprothese in de kleuren van Bayern München.

Guido, die geboren is zonder linkerhand, was te gast in het radioprogramma Langs de Lijn om erover te praten. Hij schrok zichtbaar toen hij opeens de stem van Arjen Robben hoorde.'Hoi Guido, ik heb je filmpje gezien op internet en ik vond dat je een hele mooie hand hebt gemaakt. Ik vind dat jij daarmee laat zien dat je net als een topsporter doorzettingsvermogen hebt. Dat je ook nog eens de kleuren van FC Bayern hebt gebruikt en een grote fan bent, vind ik hartstikke leuk om te horen. Helemaal top! Ik hoop dat je heel veel plezier gaat beleven aan de FC Bayern-hand.'