NAM gaat waarschijnlijk toch gas winnen in Assen

De NAM lijkt binnenkort toch te beginnen met de gaswinning aan de noordkant van Assen.

Dat blijkt uit gesprekken die burgemeester Marco Out van Assen heeft gehad met de Nederlandse Aardolie Maatschappij, meldt RTV Drenthe In december zei de NAM nog te wachten met het winnen van gas onder Marsdijk en Loon, omdat er veel onrust onder de bevolking was ontstaan.De NAM wil extra gas winnen uit een put waaruit eerder ook gas werd gewonnen. Formeel gezien mag de NAM nog een beetje gas uit die put halen, zonder dat daar een nieuw plan voor moet worden ingediend.Maar omdat de NAM ook de komende jaren nog gas wil winnen uit het gebied, moet zo'n nieuw plan er uiteindelijk toch komen. Het leek er daarom even op dat de NAM zou wachten met het winnen van gas totdat het nieuwe plan klaar is.