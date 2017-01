'Voetbalclub JVV onmisbaar voor het dorp'

(Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De CDA-fractie in de gemeente Vlagtwedde springt in de bres voor voetbalclub JVV in Jipsingbourtange.





Volgens de CDA-fractie zou dit het einde van de voetbalclub betekenen. 'En dat heeft weer grote invloed op de leefbaarheid van Jipsingboertange', aldus fractievoorzitter Herma Hemmen.



De partij denkt dat een 'structurele afbouw' van de vergoeding mogelijk is, maar dat de club tijd nodig heeft om - in overleg met de gemeente - alternatieven te onderzoeken, zoals investeren in duurzame energie.



