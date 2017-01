Programmeur Eurosonic-Noorderslag: 'Ik hoor al in het eerste couplet of het wat is'

(Foto: Suzanne Stoppels, RTV Noord)

Programmeur Joey Ruchtie uit Groningen heeft in de aanloop naar muziekfestival Eurosonic Noorderslag duizenden nummers 'moeten beluisteren'. Bandjes sturen de muziek naar hem op voor een felbegeerde plek op het festival. Voor Ruchtie is de selectie simpel: 'Ik hoor meteen of het iets is, ik heb aan een couplet genoeg'.

Professioneel muziek luisteren

Wat voor de 37-jarige Stadjer ooit begonnen is als hobby is sinds een tijd ook zijn werk. 'Je kunt gerust zeggen dat ik professioneel muziekluisteraar ben' grapt Ruchtie.



Hele jaar door druk

Samen met een collega programmeur stelt Ruchtie het programma van Eurosonic en Noorderslag vast. Hij is daar het hele jaar meebezig. 'De meeste muzikanten benaderen ons zelf of we worden getipt en hoe dichterbij de deadline van de inschrijvingen komt, des te drukken we het krijgen'.



Een couplet is voldoende

Omdat duizenden nummers per week afluisteren wel wat veel is, heeft Ruchtie een systeem. 'Ik luister eigenlijk alleen het eerste couplet. Daaraan kan ik echt al wel horen of het wat is. Zie het als een wijnproever. Die drinkt ook niet meteen z'n hele glas leeg. Bij twijfel luister ik soms nog wat meer nummers van de band maar vaak hoor ik het meteen'.



Groninger niveau ligt hoog

Volgens Ruchtie is het niveau van Groninger bands hoog. 'En het wordt steeds beter. Ze nemen de muziekwereld serieuzer dan vroeger ofzo.'.



Orange Skyline

Een band die de Stadjer hoog op de lijst heeft staan is Orange Skyline. 'Eigenlijk mag ik als programmeur geen voorkeur hebben. Je vraagt een ouder ook niet te kiezen tussen zijn kinderen. Maar deze band heeft iets. Ze kunnen heel groot worden, ik ben blij dat we ze in ieder geval hebben weten te boeken' lacht Ruchtie.

