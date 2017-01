Nachtburgemeester: 'Eurosonic Noorderslag is te exclusief'

(Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Nachtburgemeester van Groningen Oelinda de Vries vindt dat muziekfestival Eurosonic Noorderslag te exclusief is. 'Je moet nog voor teveel optredens geld betalen.'

Meer gratis optredens

Volgens de vertegenwoordigster van het nachtleven zou dat anders moeten. 'Er is dan wel een groot randprogramma wat gratis te bezoeken is, maar we zijn wel Groningen. Ik denk dat het allemaal wel wat vrijer mag.'



Benoemen wat beter kan

Volgens De Vries heeft het uitgaansleven van de stad met haar burgermeesterschap een stem gekregen. 'Ik draag verbeterpunten aan voor een beter nachtleven in Groningen. Ik probeer die dingen te benoemen.' De exclusiviteit van Eurosonic Noorderslag is dus één van die dingen die De Vries wil aanpakken.



Kosten

De kosten voor een passe-partout kaart voor het festival zijn 137,50 euro. Met die kaart kan je naar alle optredens van woensdag tot en met zaterdag waarvoor je moet betalen. Daarnaast kan je ook nog kaarten kopen voor bepaalde dagen. Alle kaarten zijn dit jaar volledig uitverkocht.

Door: RTV Noord Correctie melden