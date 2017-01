Let op! Het kan glad zijn!

(Foto: Jeroen Bos/112groningen)

Verkeer moet vooral aan de oostkant van de provincie rekening houden met gladheid door sneeuw en opvriezing.

Vooral op de ringweg in en rond de stad Groningen en het gebied richting Duitse grens is aardig wat sneeuw gevallen vannacht. Volgens verslaggever Derk Bosscher was het vooral bij Scheemda en Zuidbroek een witte wereld. Het verkeer rijdt daar langzaam. In het noorden en westen ligt vrijwel geen sneeuw, maar kan het hier en daar wel glad zijn door opvriezing.



Er is door de hele provincie volop gestrooid.

Door: RTV Noord Correctie melden