'Geen gebreken bij gecontroleerde Groninger indoorspeeltuinen'

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Indoorspeeltuinen in onze provincie die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn gecontroleerd op veiligheid, zijn in orde. Ook Ballorig in Stadskanaal, dat bij een eerste inspectie nog 'verbeterpunten' had, voldoet nu aan alle eisen.

Mankementen

De NVWA heeft vorig jaar 37 van de ongeveer 150 speelpaleizen in Nederland gecontroleerd. In de speelhallen staan met elkaar verbonden klim- en klautertoestellen, grote springkusseninstallaties en ballenbakken. Bij een eerste inspectie in april 2016 ontdekte de NVWA mankementen bij vijftien speelpaleizen.



Ballorig Stadskanaal

Ook bij Ballorig in Stadskanaal was de zaak niet in orde. De technische veiligheid voldeed niet aan de wettelijke eisen en er ontbraken goedkeuringscertificaten voor de toestellen. Tijdens een hercontrole in juli was de veilgheid en certificering helemaal in orde.



Groningen

Van de speelpaleizen Ballorig en Monkeytown in de stad Groningen zijn geen recente gegevens bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden