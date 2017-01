Politie valt clubhuis van No Surrender binnen

De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Emmen zijn vrijdagmorgen binnengevallen bij het clubhuis van No Surrender in Emmen. Of deze inval iets te maken heeft met de ontvoeringszaak in Glimmen, is niet bekend.

Het slachtoffer in deze zaak, een 47-jarige Stadjer, belde in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 november aan bij een willekeurige woning in Glimmen. Hij vertelde dat hij was ontvoerd en in de buurt was achtergelaten. De man droeg nauwelijks kleren en was mishandeld. De Groninger was een ex-lid van motorclub No Surrender. In deze zaak zijn tot nu toe zeven mensen aangehouden.De actie in Emmen begon vriidagmorgen om zeven uur. Het clubhuis is door de autoriteiten gesloten en de politie doorzoekt het pand. Ook onderzoekt de politie een woning van een No Surrender-bestuurslid. De bewoner, een 48-jarige man uit Klazienaveen, is gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen.Het gebied rond het clubhuis is afgezet en er geldt een noodbevel: niemand mag het gebied op zonder toestemming.Om elf uur is een persconferentie in het gemeentehuis in Emmen.