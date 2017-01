Derk staat 'na te dampen' met Eurosonic-nachtbrakers

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Dat het festival Eurosonic Noorderslag deze dagen in de stad wordt gehouden, kan niemand zijn ontgaan. Voor verslaggever Derk Bosscher een reden om eens een kijkje te nemen op de Grote Markt. Dat leverde prachtige gesprekken op.

'Wat is dat ook mooi om hier zo 's ochtends vroeg op de Grote Markt te staan. Ik sta hier bij de Drie Gezusters en ik heb er een paar gevonden die nog staan na te dampen', zegt Bosscher, die hiermee een nieuwe uitdrukking introduceert.



'Als mensen de kroeg uitkomen, dan staan ze altijd na te dampen. Dat kan van de drank komen', legt hij uit. 'Je ziet het ook letterlijk. Net als paarden die hard gerend hebben.'



'Eurosonic is cool'

'Ik tref hier zo'n dertig jongelui, niet eens allemaal dronken', vervolgt Derk. Hij besluit een praatje te maken. 'Het was echt heel cool, we hebben Eurosonic bezocht. Wat we hebben gezien? Een bandje', lacht een studente. Welk bandje, dat weet ze niet meer. 'Wat heeft u vannacht eigenlijk gedaan?', vraagt ze aan Derk.



'Wordt dit opgenomen?'

Hij besluit verder te lopen, richting een paar Belgische Eurosonic-gangers. 'Wordt dit serieus opgenomen?', vraagt een Belg aan Derk, die op dat moment live in Vroeg op Noord zit.



'Het was keidruk', weet de Belg nog te vertellen. 'It was supernice', breekt een Noor in in het gesprek. 'We know Eurosonic in Norway!'



'Ze vreten alles!'

Derk sluit zijn rondje over de Grote Markt af bij de kiosk, die gaat verbouwen. 'Mensen roken niet meer en lezen geen krant meer', vertelde de kioskhouder Derk. 'Ik ga nu meer in de souvenirs en broodjes. En die dronken studenten hier, die vreten alles!'

Door: RTV Noord Correctie melden