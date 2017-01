NAM koopt 35 huizen op na bemiddeling commissie

De NAM heeft vorig jaar na bemiddeling van de Commissie Bijzondere Situaties elf huizen in het aardbevingsgebied opgekocht. In totaal zijn er nu via deze weg 35 woningen in het aardbevingsgebied in handen gekomen van het gasconcern.

'Nuttige taak'

Dat meldt de commissie in het jaarverslag. Daarin wordt geconstateerd dat er 'nog altijd een nuttige taak is weggelegd' voor deze organisatie. De commissie is opgericht om mensen te helpen die door de aardbevingen in financiële en of psychische problemen komen.



Ouderen in problemen

In het jaarverslag wordt geconstateerd dat steeds meer ouderen in de problemen komen. 'Verschillende aanvragen zijn afkomstig van bewoners die vaak na het bereiken van de AOW-leeftijd de stap richting het gehoopte rustige leven of de gewenste leeftijdsbestendige woonplek niet op eigen kracht kunnen maken. Als gevolg van of mede als gevolg van de aardbevingen', zo wordt geconstateerd.



De commisie pleit voor een speciale regeling voor deze groep. 'In enkele gevallen heeft de tijdelijke opkoopregeling hierin lucht gegeven aan betrokkenen. Een passende permanente oplossing is echter nog niet gevonden en is derhalve meer dan wenselijk.'

