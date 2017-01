Opknapbeurt voor Molukse kerk in Appingedam

De Molukse kerk Eben Haezer in Appingedam wordt opgeknapt. De provincie Groningen steekt 103.304,80 euro in de restauratie van het jongste rijksmonument van Nederland. De kerk, die dateert uit 1960 wordt ook meteen aardbevingsbestendig gemaakt.

Volgens de provincie is het kerkgebouw 'architectonisch een zeldzaam voorbeeld van de oudste nog bestaande en functionerende Molukse kerkgebouwen in Nederland.' Het pand heeft iets van een barak, maar dan met een rank dakruitertje en een stalen kruis. De draagconstructie aan de binnenkant is opvallend: de houten spanten zijn onbedekt gebleven.Aan de kerk is sinds de bouw weinig meer gebeurd. Het dak wordt geïsoleerd, de kerk krijgt dubbel glas en de kozijnen worden gerestaureerd. Dat moet zorgvuldig gebeuren, want het monumentale karakter mag niet verloren gaan. Naar verwachting moet de kerk de komende zomer helemaal klaar zijn.De Molukse kerk is sinds 2014 in handen van de stichting Oude Groninger Kerken. Een jaar eerder werd het pand officieel aangewezen als rijksmonument.De provincie steekt in totaal 1,2 miljoen euro in de renovatie van rijksmonumenten. Behalve de Molukse kerk krijgen nog zes monumenten geld voor een opknapbeurt.