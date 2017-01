OM wil Stadjer de cel in voor zwaaien met mes

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Het Openbaar Ministerie vindt dat een 38-jarige Stadjer een jaar de cel in moet voor een poging tot afpersing en zware mishandeling. De helft van die cel is voorwaardelijk, en de man moet ook worden opgenomen van het OM.

Drugsgeld

De Stadjer stormde op 18 september een woning aan de Witte de Withstraat in Groningen binnen. Hij had nog drugsgeld tegoed van de bewoner, meende de man. Er ontstond een ruzie met de bewoner en een vriend die ook in de woning was. De 38-jarige Stadjer trok een mes en zwaaide daarmee. De twee mannen in de woning liepen snijwonden op.



Opname

De officier denkt niet dat de Stadjer de bedoeling had de mannen de doden en achtte daarom poging tot doodslag niet bewezen. De Groninger heeft een strafblad en een drugsprobleem. Hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Eerdere hulpverlening heeft geen vruchten afgeworpen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

