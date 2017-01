Klacht tegen advocatenkantoor De Haan nog niet behandeld

De Raad van Discipline neemt een klacht tegen het Groningse advocatenkantoor De Haan nog niet in behandeling.

De klacht is ingediend door deken Rob Geene van de Orde van Advocaten. Het gaat om de constructie rond de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en de rol van De Haan daarbij.De WAG procedeert namens aardbevingsgedupeerden tegen de NAM. Als de stichting wint, moeten gedupeerden tussen de vijf en tien procent van de opbrengst aan De Haan afdragen. Dat kan volgens de deken niet door de beugel. Het gaat om het principe dat de beloning niet afhankelijk mag zijn van het resultaat. Dat vloeit voort uit de regel dat geld niet de drijfveer van de advocatuur mag zijn.Volgens De Haan is er sprake van partijdigheid en daarom heeft het kantoor vrijdag een wrakingsverzoek ingediend. De Haan vindt dat twee advocaten, die lid zijn van de Raad van Discipline, 'vooringenomen' zijn. Hun kantoren, Yspeert en Bout, zouden zelf pogingen hebben gedaan om namens aardbevingsgedupeerden te procederen tegen de NAM. 'Maar daar is niets van terechtgekomen', betoogt Hans Silvius namens De Haan.Ook zou Peter Yspeert, één van de leden van de Raad van Discipline, zich tijdens een nieuwjaarsreceptie negatief hebben uitgelaten over de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en de rol van De Haan daarbij.De Haan deed eerder al een poging om de zaak achter gesloten deuren behandeld te krijgen. Het advocatenkantoor vreest dat bepaalde details naar voren komen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de lopende rechtszaken tegen de NAM. De Raad van Discipline ging niet mee in dat verzoek.Het kan een paar weken duren voordat de wrakingskamer een uitspraak doet en de zaak alsnog behandeld wordt, al dan niet in een andere samenstelling.