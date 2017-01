Voetbalveldje Beijum: Mag het licht aan?

Een langgekoesterde wens van Dillon Hummel uit de stad-Groninger wijk Beijum gaat zeer waarschijnlijk in vervulling. Het trapveldje in de wijk krijgt verlichting.

Lichtmasten

Hummel voerde actie voor een paar lichtmasten bij het voetbalveldje in de wijk. Wethouder Matthias Gijsbertsen wilde wel tegemoetkomen aan zijn wens, maar alleen als de rest van de buurt ook akkoord ging met de komst van verlichting.



In samenwerking met SP-jongerenorganisatie Rood is een enquête gehouden onder de Beijumers. Van de wijkbewoners ziet 89 procent een verlicht voetbalveldje wel zitten. Vrijdagmiddag worden de resultaten van het onderzoek aan de wethouder aangeboden.



Een waar genoegen

Die hoeft eigenlijk alleen nog maar ja te zeggen. Hummel vindt de steun die hij heeft gekregen overweldigend. 'Het was een waar genoegen deze mooie strijd te voeren voor verbeteringen in deze donkere wintertijd'.

