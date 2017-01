Gynaecoloog van Ommelander ziekenhuis gaat de boer op

Gynaecologen van het Ommelander Ziekenhuis in Winschoten gaan ook spreekuur houden in Veendam. Dat gebeurt bij de Verloskundigenpraktijk in Veendam.

Meteen overleggen

Drie uur in de week zal een gynaecoloog van het OZG in de parkstad aanwezig zijn voor alle vragen en eventuele behandeling van zwangere vrouwen. Ook kunnen de gynaecologen meteen overleggen met de verloskundigen ter plaatse.



Via de samenwerking met de Veendamse praktijk wil het ziekenhuis de zorg dichterbij de mensen in de regio brengen. Eerder werd er ook al samenwerking gezocht met huisartsen in Delfzijl en Appingedam.

