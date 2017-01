Lopend Vuur: Ik stem op een partij die de gaskraan wil dichtdraaien

Gaan de winning van aardgas en de aardbevingen een rol spelen in de verkiezingen voor de Tweede Kamer?

Als het aan cabaretier én geboren Groninger Freek de Jonge ligt wel. Volgende week is De Jonge op tournee in Groningen om aandacht te vragen voor de problemen. En in De Wereld Draait Door hield Freek een vurig betoog om Groningen te helpen.Zijn de Groningse bodemproblemen voor jou doorslaggevend als je in maart in het stemhokje staat?We waarderen het enorm dat je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).