Sørloth, Payne en Linssen starten in de basis tegen Heracles

(Foto: JK Beeld)

Het vaste elftal waar FC Groningen voor de winterstop wekenlang mee speelde, gaat noodgedwongen op de schop. Alexander Sørloth, Bryan Linssen en Desevio Payne staan zaterdag tegen Heracles Almelo in de basis.

Sørloth vervangt de geblesseerde Tom van Weert. Van Weert spits scoorde tot nu toe vijf keer. Zijn Noorse vervanger trof één keer doel, vorige maand in het Noordlease Stadion tegen Roda JC.



Basisplek voor Payne

Payne speelt in plaats van de geschorste Hans Hateboer. De Amerikaanse rechtsback speelde tot nu toe elf keer voor de FC, waarvan drie keer in de basis. Zijn laatste optreden in het groenwit was op 3 april vorig jaar tegen ADO Den Haag. De FC won destijds met tien man in Den Haag door een treffer van Rasmus Lindgren.



Linssen grijpt zijn kans

Met het vertrek van Albert Rusnák naar Real Salt Lake grijpt Linssen zijn kans op de linkshalfpositie.



FC Groningen Live

Heracles Almelo-FC Groningen is live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Pieter de Hart vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel zaterdag te volgen via het liveblog in de app en op de website.



Deze elf spelers staan in de basis

Padt; Payne, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Tibbling, Jenssen, Bacuna, Linssen; Mahi, Sørloth.

Door: Martin Cusiel