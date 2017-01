Mobiel Medisch Team blij op nieuwe plek

Bijna drie maanden na de verhuizing heeft het Mobiel Medisch Team van het UMCG zijn draai gevonden op de luchthaven Groningen Airport Eelde.

Groot verzorgingsgebied

Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Noord-Nederland als patiënten in acuut levensgevaar zijn en als aanvulling op de ambulancezorg. Vanaf de nieuwe locatie kan de traumaheli vier seconden eerder in Overijssel zijn. De traumaheli's zijn zo beter verspreid over Nederland; het UMCG heeft een groot verzorgingsgebied - het dichtstbijzijnde academisch ziekenhuis staat in Utrecht.

