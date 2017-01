Experiment: muizen loslaten op eiland om ziekte van Lyme te bestrijden

(Foto: bvdwiel / sxc stock exchange)

Honderden immune muizen loslaten op een eiland voor de bestrijding van de ziekte van Lyme. Met dat plan komt de Groningse onderzoeker Jeantine Lunshof van het UMCG.

De muizen zijn genetisch immuun gemaakt voor Lyme. De immune muizen doen het met de muizen van het eiland. Op het moment dat een teek in de huid kruipt van een van de immune muizen wordt de teek ook onschadelijk gemaakt voor Lyme.



Klein eiland

Het experiment vindt plaats op een klein eiland voor de Amerikaanse kust bij Boston en kan grote gevolgen hebben voor de natuur. Daarom is ook contact gezocht met de eilandbewoners. 'Zij beslissen uiteindelijk over daadwerkelijke uitvoering van het project', zegt Jeantine Lunshof.



De grote vraag in het baanbrekende experiment is of de eilandbewoners individueel of als gemeenschap tot een beslissing kunnen komen of een genetische interventie een acceptabele manier is om de ziekte van Lyme te bestrijden.



Verlamming

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt overgebracht door de (schapen)teek. Na een beet van een besmette teek kan een rode dikke huid volgen. Dat kan verder uitbreiden tot vermoeidheid, en aantasting van het zenuwstelsel en verlamming.



Jeantine Lunshof is als ethicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Momenteel werkt zij aan de Universiteit van Harvard aan een grootschalig zogeheten Genoom Onderzoek, waar het muizenproject ook onder valt.

