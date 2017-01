Oud-speler FC Groningen maakt transfer, kassa rinkelt in Noordlease Stadion

(Foto: JK Beeld (archief RTV Noord))

FC Groningen heeft met Queens Park Rangers (QPR) een doorverkooppercentage afgesproken over Tjaronn Chery. De middenvelder die in 2015 van FC Groningen naar Engeland vertrok, gaat in China voor Guizhou Hengfeng voetballen.





Dat zou betekenen dat FC Groningen ongeveer 250.000 euro krijgt van QPR.



Naar verluidt betalen de Chinezen vijf miljoen euro voor Chery. Bij een transfersom boven de 2,5 miljoen krijgt FC Groningen tien procent van het bedrag boven die transfersom.Dat zou betekenen dat FC Groningen ongeveer 250.000 euro krijgt van QPR.

Door: RTV Noord