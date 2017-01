Ophef over Nationale Business Succes Awards: 'We zijn verschrikkelijk teleurgesteld'

Een aantal Groninger bedrijven waaronder distilleerderij Hooghoudt, afvalverwerker Virol en Marne Mosterd trekt zich terug uit de competitie voor Nationale Business Succes Awards. Dit naar aanleiding van onthullingen van het NPO3-programma RamBam. Daaruit bleek dat de organisatie van de awards niet integer is.

Het televisieprogramma wist met een niet-bestaand bedrijf branchewinaar te worden.



Winnaar van niet-bestaande branches

De verkiezing gaat tussen bedrijven in geloofwaardige branches en volgens de organisatie worden officiele branches van de Kamer van Koophandel aangehouden.



Maar er zijn opvallende categorieën die niet bij de KvK bekend zijn. Zo is er een kroketten- en bitterballenbranche en vier bakkerijbranches, waaronder de eierkoek/banketproductenbranche.



Twee Groninger afvalverwerkers werden in twee verschillende categorieën ingedeeld: Virol onder de noemer afvalverwerker, en StainKoeln onder de noemer afvalstortbranche.



Deelnamegeld terugkrijgen

Distilleerderij Hooghoudt liet weten 'verschrikkelijk teleurgesteld' te zijn. Het bedrijf is in gesprek met de organisatie om het geld voor de deelname terug te krijgen. Bedrijven moeten 12.750 euro betalen voor deelname, daarvan had Hooghoudt een deel betaald. Hoeveel Hooghoudt betaald heeft, is niet bekend.



Teleurstelling

Ook Marne Mosterd is teleurgesteld en heeft vrijdag alle links op de website en op social media met de verkiezing verwijderd. Het bedrijf wil niet meer met de verkiezingen worden geassocieerd. Afhankelijk van de reactie van de organisatie bepaalt de directie of en welke vervolgstappen worden genomen. Dat laatste geldt ook voor afvalverwerker Stainkoeln.



Het aan de verkiezingen verbonden RTL-programma De Succesfactor werd door RTL direct van de buis gehaald. De organisatie van de competitie, het Nationale Business Succes Awards Instituut, beraadt zich nu.



Vorig jaar reikte oud-premier Jan Peter Balkenende nog de hoofdprijs uit in het RTL7-programma.

Door: RTV Noord