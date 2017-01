76-jarige gevangene overlijdt in Ter Apel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In de gevangenis van Ter Apel is donderdagavond een gevangene overleden. De man werd vanochtend bij het openen van de celdeuren dood in zijn cel aangetroffen.

Natuurlijke dood

Volgens gevangenisdirecteur Laurens Huizenga is de 76-jarige man aan een natuurlijke dood gestorven. Hij heeft geen alarm geslagen.



Het komt steeds vaker voor dat gevangenen een natuurlijke dood sterven, zegt Huizenga. Dit omdat de gemiddelde leeftijd in gevangenissen stijgt.

Door: Tristan Braakman Correctie melden