Veroordeelde asielzoeker is opgespoord en aangehouden

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De 24-jarige man uit Tunesië, die door de rechtbank in Assen is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens de beroving van een 14-jarig meisje in Hoogezand, is vrijdag aangehouden en vastgezet.





Opsporingsbevel

De Tunesiër beroofde op 30 november vorig jaar, samen met een asielzoeker uit Marokko, een 14-jarig scholiere meisje op de Kielsterachterweg in de buurt van Hoogezand. Ook stalen ze de portemonnee van een andere scholiere. De rechter veroordeelde beide mannen tot vier maanden celstraf.



Voor de Tunesiër is een opsporingsbevel afgegeven, waarna de politie de verdachte heeft opgespoord en vastgezet.



De man was op 11 januari niet bij zijn rechtszaak aanwezig, omdat hij spoorloos was.

Door: RTV Noord Correctie melden