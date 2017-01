Dit is het nieuwe shirt van Bauke Mollema

Bauke Mollema gaat het komende wielerseizoen in het rood-zwart op jacht naar succes. Zijn ploeg Trek-Segafredo presenteerde vrijdag het nieuwe tenue. Vorig jaar koersten de renners van de Amerikaanse formatie nog in het wit-zwart.

Mollema begint aan zijn derde jaar bij Trek-Segafredo. De Giro d'Italia wordt het hoofddoel van de coureur uit Zuidhorn. In de Tour de France gaat Mollema aan de slag als luxeknecht van Alberto Contador. De Spanjaard, Tourwinnaar in 2007 en 2009, is nieuw bij het team van Mollema.