Winkler Prins krijgt een gouden Schoolkantine Schaal

Leon Fial (Foto: Winkler Prins)

Scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam is door het Voedingscentrum beloond met de gouden Schoolkantine Schaal. Alle kantines van het Winkler Prins zijn gezond ingericht, volgens de overheidsinstantie die voorlichting geeft over voeding.

'Met ons gezonde aanbod komen we tegemoet aan de wensen van ouders en leerlingen', stelt Leon Fial, facilitair medewerker van Winkler Prins. 'Het is heel verleidelijk om in de pauze snelle calorieën binnen te krijgen in de vorm van vette of zoete snacks. Maar uit onderzoek is gebleken dat mensen deze ongezonde keus makkelijker links laten liggen als gezonde alternatieven nadrukkelijk én aantrekkelijk worden gepresenteerd. En dat doen we.'



Snoeptomaatjes

'We hebben hard gewerkt om onze kantines gezonder te maken, aan de hand van de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Niet alleen aan de balie zijn lekkere gezonde snacks te krijgen, maar ook via de automaten. Een bakje snoeptomaatjes bijvoorbeeld.'



Voorwaarden

Om voor de gouden Schoolkantine Schaal in aanmerking te komen, moet een school voldoen aan diverse voorwaarden. De kantine moet groente en fruit aanbieden en dat vooraan leggen en aantrekkelijk presenteren. Ook het stimuleren van het drinken van water, in plaats van frisdranken is een voorwaarde. Winkler Prins doet dat met speciale watertappunten.

