Bedreigingen en ruzies: wat is er aan de hand bij zoekactie naar Kayla?

De beschuldigingen tussen de betrokkenen die meehelpen aan de zoektocht naar de vermiste rottweiler Kayla vliegen over en weer. Met wederzijdse bedreigingen aan elkaars adres en ruzies tijdens de zoektocht lijkt de vrede ver te zoeken.

Kayla ontsnapte op Oudjaarsdag samen met labrador Joey uit een pension waar ze rustig de jaarwisseling door zouden brengen. Joey werd op Nieuwjaarsdag gevonden, Kayla zwerft sindsdien nog rond.Veel mensen, waaronder meerdere actiegroepen, meldden zich in de zoektocht. De actiegroepen ' Waar is onze Angel ' en ' Team Hondenopsporing Nederland ', hebben zich naar eigen zeggen op verzoek van het baasje vorig weekend teruggetrokken uit de zoektocht. De derde partij, Henny van den Hoonaard , zegt niet actief te zoeken, maar alleen berichten op haar Facebook te posten.De vete tussen de verschillende groepen gaat over een vangkooi, die geplaatst is door Team Hondenopsporing Nederland. 'Nadat wij gestopt zijn met de zoekactie, stond die vangkooi er nog. Die wilde Team Hondenopsporing Nederland graag terug, want ze hadden die ergens anders nodig', vertelt een betrokkene van Waar is onze Angel en Team Hondenopsporing Nederland.'Op de vraag waar de kooi was, kwam geen reactie. Niemand wist waar hij was gebleven. Later op de avond kwamen ze erachter dat de kooi tussen het riet stond.' Volgens de mensen van Team Hondenopsporing Nederland is de kooi uiteindelijk maandagavond opgehaald, al zou dat niet zonder slag of stoot zijn gegaan.'Daarbij zijn mensen bedreigd en opgewacht', aldus de vrijwilliger. Toen is de politie ingeschakeld door ons. Volgens woordvoerder Ron Reins is de politie inderdaad op maandag poolshoogte gaan nemen, maar leek daar weinig aan de hand.Dinsdag kwam er opnieuw een melding over de ruzie bij de politie, dit keer van een nieuwe betrokken partij: de Zorahoeve. Zij hebben volgens de politiewoordvoerder een melding gedaan, omdat ze bang waren dat het weer uit de hand zou lopen.De politie hoefde niet in actie te komen. De Zorahoeve zelf ontkent in alle toonaarden dat ze bij de zoekactie betrokken zijn. 'Wij hebben daar niets mee te maken', luidt de reactie.Maar dan is er nog Hennie van den Hoonaard in Rotterdam. Volgens de Rotterdamse zit het verhaal anders. Donderdag wakkerde ze het vuurtje aan door op haar Facebookpagina een post te plaatsen, waarin ze één van de actiegroepen beschuldigde stiekem een vangkooi weg te halen.Team Hondenopsporing Nederland reageerde op haar beurt, dat zij het in ieder geval niet waren en sprak zelfs over bedreiginen aan hun adres. 'Dat is een sterk verhaal', zegt Van den Hoonaard. 'Zij worden niet bedreigd, ik word bedreigd. Ze liegen en bedriegen.'Volgens Van den Hoonaard zijn de teams weggestuurd omdat ze onderling ruzie maakten. 'Ik heb dit gehoord van het baasje. Ik zoek zelf ook niet mee, ik geef alleen de informatie door via het baasje. Ik ben een doorgeefluik.'Hoewel er dus van beide kanten wordt gesproken over bedreigingen, heeft er nog niemand aangifte gedaan. 'Als we aangifte doen, doen we dat pas als Kayla is gevonden', aldus de vrijwilliger van 'Waar is onze Angel' en Team Hondenopsporing Nederland.'Van den Hoonaard is er ook nog niet uit. 'Ik verzamel wel bewijzen, voor als het te gek wordt. Maar we willen er boven staan. Het is het verstandigst dat we elkaar met rust laten.'