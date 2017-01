Eis drie jaar cel tegen leraar die seksuele relatie had met 13-jarige leerlinge

Vanwege een seksuele relatie met een 13-jarige leerlinge eist het Openbaar Ministerie drie jaar cel tegen een 38-jarige Stadjer. Een jaar daarvan is voorwaardelijk. De man moet zich in de proeftijd laten behandelen, vindt de officier.



Verliefd

De man was docent op een school voor voortgezet onderwijs in Haren. Een 13-jarig meisje bekende begin 2015 dat ze verliefd op hem was geworden. De officier nam het de man kwalijk dat hij als leerkracht geen afstand nam. Ook stapte hij niet naar de schoolleiding en de ouders van het meisje om de situatie te bespreken.



'Hij vloog behoorlijk uit de bocht door een seksuele relatie aan te gaan en die te onderhouden', zei de officier. De relatie duurde uiteindelijk acht maanden.



Rad voor ogen

De moeder van het meisje kreeg in de gaten dat haar dochter verliefd was op de leerkracht. Zij sprak de man hierop aan, maar die verzekerde haar dat hij er verstandig mee zou omgaan. Ook een mentor van het meisje vermoedde iets en sprak dat uit tegen de docent. Maar de Stadjer ontkende de relatie. 'U hebt anderen een rad voor de ogen gedraaid', hield een rechter de oud-leraar voor.



Op staande voet ontslagen

De moeder ontdekte in de computer van haar dochter dat haar kind toch een seksuele relatie had met haar leraar. Ze stapte naar de school en politie. De Stadjer werd op staande voet ontslagen. Hij zei geen loopbaan meer in het onderwijs te ambiëren.



De uitspraak is over twee weken.

Door: RTV Noord Correctie melden