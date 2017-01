Vliegen in een onbemande Boeing: de techniek is er, nu het vertrouwen nog

Groningen Airport Eelde moet het Nederlandse kenniscentrum worden van de onbemande luchtvaart.

De aanvraag voor de vergunning gaat binnenkort de deur uit en projectleider Arnold Rossing verwacht dit voorjaar de eerste drone op Eelde te hebben.De meeste mensen denken bij drones nog aan die kleine vliegtuigjes, die je in een speelgoedwinkel kunt kopen. Rossing: 'Maar een Boeing 37 kan ook onbemand vliegen. De techniek is er; nu nog het vertrouwen van de consument. Die wil toch nog steeds een man met strepen op zijn pak achter het stuur zien'.Volgens Rossing is de prognose dat in 2030 wereldwijd veertig procent van de vrachtvluchten onbemand door de lucht gaat. Voor passagiersvervoer is dat dertig procent in 2050.Deze ontwikkelingen betekenen dat het vak van piloten verandert. De piloten van de toekomst worden opgeleid in de Omni Drones Academy op Groningen Airport Eelde. 'De piloten gaan straks niet meer mee de lucht in, maar ze zitten achter een computer. Defensie werkt al op deze manier en met de burgerluchtvaart zijn we nu met een inhaalslag bezig', aldus Rossing.