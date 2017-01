ChristenUnie keert zich tegen gaswinning bij Assen

(Foto: Archief RTV Noord)

De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie wil geen gasboringen ten noorden van Assen. Dat heeft ze minister Kamp van Economische Zaken (VVD) laten weten in Kamervragen.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM, wil volgende week beginnen met boringen in een nieuwe put.



Geen winningsplan

Kamerlid Carla Dik-Faber wijst erop dat er nog geen goedgekeurd winningsplan ligt. 'Met als gevolg dat lokale overheden en omwonenden zich hier niet over hebben kunnen uitspreken. De NAM loopt echt op de zaken vooruit.'



Onbegrijpelijk

Dik-Faber zegt het ombegrijpelijk te vinden dat de NAM de gasboringen toch wil doorzetten. 'Het lijkt wel of de NAM zich niets aantrekt van de zorgen van omwonenden. Gebrekkige communicatie van de NAM en het ministerie richting de omwonenden hebben hun zorgen niet weggenomen. Ik wil dat de minister de NAM opdracht geeft om de gaswinning van deze nieuwe put bij Assen uit te stellen.'

Door: RTV Noord Correctie melden