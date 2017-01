Coupures dicht en dijkbewaking vanwege storm en hoog water

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Dijkbewaking langs de hele Groningse kust, de zeesluis bij Farmsum wordt niet meer geschut en de coupures in Delfzijl gaan dicht. Dat gebeurt allemaal vanwege het hoogwater en de storm die vrijdagavond en -nacht verwacht wordt.

Kritische grens

Rijkwaterstaat verwacht een waterstand van 3.80 meter. Dat is precies de kritische grens waarop dijkbewaking wordt ingesteld. De medewerkers van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's gaan de dijk in de gaten houden.



Hoogste waterstand

Omstreeks 20.00 uur worden de vier coupures langs de haven in Delfzijl gesloten. Rond middernacht wordt de hoogste waterstand verwacht. De verwachting is dat rond half drie vrijdagnacht de coupures weer open gaan.

Door: RTV Noord Correctie melden