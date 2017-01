Faber sluit grotere rol voor Payne niet uit: 'Hij doet het gewoon goed'

Desevio Payne staat zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Heracles voor het eerst dit seizoen in de basis van FC Groningen. Hij vervangt de geschorste Hans Hateboer. Trainer Ernest Faber sluit niet uit dat Payne vaker gaat spelen, nu Hateboer sowieso na de zomer niet terugkeert.

'Je moet niet alleen naar het huidige seizoen kijken, ook naar de toekomst. Er komt ook een tijd na Hateboer. Ik ben blij dat Hans hier is, maar het kan ook maar zo zijn dat hij straks weg gaat. En dan moet je het oplossen. Het is mooi als je dat met eigen jeugd kan doen. Dat heeft mijn voorkeur. Desevio heeft dezelfde mogelijkheden als Hans, maar is alleen nog wat minder ver in zijn ontwikkeling.' Hateboer vertrekt na dit seizoen bij de FC en trekt mogelijk nog deze maand de deur van het Noordlease Stadion achter zich dicht. Voor Payne is de wedstrijd in Almelo dus een ideale kans om zich kandidaat te stellen voor de posititie van rechtsback.'Het is zaak dat we de ontwikkeling van Desevio wat versnellen en hem daarin het vertrouwen geven. Hij is positief gestemd en wil er vol voor gaan. En hij doet het gewoon goed. Een goede, talentvolle back', aldus Faber, over de 21-jarige speler uit de eigen jeugd.Niet alleen Payne is nieuw in de basiself van FC Groningen, ook Alexander Sørloth en Bryan Linssen staan aan de aftrap tegen Heracles. De Noor Sørloth kreeg de voorkeur boven Danny Hoesen, die mag vertrekken. 'Het zit allemaal heel dicht tegen elkaar. Alexander is een paar keer goed ingevallen en een paar keer wat minder. Maar dat geldt ook voor Danny.'Linssen speelt, nu Albert Rusnák is vertrokken naar Real Salt Lake. 'Ik heb een aantal opties voor de zijkant. Maar Bryan kan op meerdere posities spelen. Hij heeft ook wat meer gespeeld dit seizoen. Zijn ervaring kan zo na direct de winterstop van belang zijn.'Lees ook: Sørloth, Payne en Linssen starten in de basis tegen Heracles