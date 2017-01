Tegelijk door groen: 'Hij plantte zo een vuist op haar neus'

'Dit bericht is bestemd voor de blanke meneer met de donkerrode fiets, bruin haar, zwarte jas, bruine ogen en schoenen die op de kruising Hereweg-Helperbrink onze 13-jarige dochter een stomp in haar gezicht heeft gegeven'.

Dat schrijft de Groningse Annet Henssen op Facebook, naar aanleiding van de mishandeling van haar dochter donderdagmiddag. Dochter Britt reed op de kruising waar fietsers van alle richtingen tegelijk mogen oversteken.Annet Henssen vervolgt: 'Vandaag raakte in dit gekrioel onze van rechts komende dochter de van links komende meneer. Daarop riep hij "stomme trut" en plantte een vuist op haar neus.'Moeder en dochter gingen later die middag naar de dokter, die constateerde dat de neus en een deel van het gezicht van de dertienjarige Britt gekneusd zijn. 'Ik kan niet lachen, want dat doet teveel pijn. Ook sporten kan voorlopig niet', zegt het meisje.'Ik ben woest', zegt Annet Henssen. 'Ik hoop dat de dader mijn bericht op Facebook leest en ziet wat hij aangericht heeft. Misschien komt hij zijn excuses wel aanbieden, maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet in'.Ze doet maandag bij de politie aangifte van de mishandeling.