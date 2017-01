Banners 'David Bowie is' worden geveild voor het goede doel

Vijf grote banners die tijdens de tentoonstelling 'David Bowie is' te zien waren in het Groninger Museum, worden geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.

De banners worden geveild via veilingsite Catawiki en zijn ontworpen door Rudo Menge. Ze tonen David Bowie op verschillende momenten uit zijn carrière.De tentoonstelling 'David Bowie is', was in Groningen te zien van 10 december 2015 tot en met 10 april 2016 en trok 200.700 bezoekers. De Britse artiest overleed op 10 januari vorig jaar aan kanker.