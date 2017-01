Lintje voor organisator klaverjastoernooien

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Hilko Snip uit Nuis is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding werd hem uitgeriekt door burgemeester Henk Kosmeijer van Marum.

De 66-jarige Snip kreeg zijn onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij de vereniging Beatrixoord, afdeling Marum. De decorandus is ondermeer een van de organisatoren van de klaverjastoernooien, waarmee geld wordt ingezameld voor het Centrum voor Revalidatie van Beatrixoord in Haren.



Verder is de decorandus al jarenlang actief als vrijwilliger van dorphuis De Vrijborg in Nuis-Niebert.

Door: RTV Noord Correctie melden