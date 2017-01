Tammo is tóch een Groninger

De enige Tammo die in 2016 werd geboren heeft een tweelingbroer, ligt nu nog in het UMCG, woont in Sneek, heeft een Friese vader en een Noord-Hollandse moeder. Dat zegt mama Linde.

'Een verpleegster had het artikel bij RTV Noord gelezen en kwam vrijdagmorgen naar me toe: dat moet jouw Tammo zijn.' Uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat hij de enige Tammo met geboortejaar 2016 is.'Hij ligt samen met zijn broer Kick op de intensive care', vertelt Linde. Tammo en Kick werden Sinterklaasochtend negen weken te vroeg geboren in het UMCG. Maar het gaat 'naar omstandigheden goed' met de broertjes. 'Officieel is hij dus een Groninger.'Linde klinkt overduidelijk Gronings noch Fries. 'Mijn man is hartstikke Fries. Zelf kom ik uit Hoorn, Noord-Holland. Ik wist niet dat Tammo een Groningse naam was. Ik vond de naam gewoon leuk. We hebben een lijstje met twintig namen gemaakt en deze iedere dag hardop uitgesproken. Kick en Tammo bleven over.'Voor manlief Marcel was het wel even wennen toen hij hoorde van de Groningse roots van de naam van zijn zoon. 'Hij schrok zich kapot toen verpleegsters in het UMCG tegen hem zeiden: wat leuk, een echte Groningse naam. Haha.'Linde was uitgerekend op 3 februari. Nu heeft deze datum een andere betekenis: ze hopen dat Kick en Tammo dan niet meer in het ziekenhuis, maar op de kinderkamer in Sneek liggen. De eerste stap wordt binnenkort gezet. Dan verhuizen de twee van het UMCG naar het Medisch Centrum Leeuwarden.