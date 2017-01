Honderden belangstellenden bij uitvaart Bé Wever: 'Een afscheid dat hij verdiende'

(Foto: Jan van der Meide/RTV Noord)

De herdenkingsbijeenkomst voor Bé Wever trok honderden mensen naar theater vanBeresteyn in Veendam. De zaal zat zo vol, dat een aantal belangstellenden moest uitwijken naar Hotel Parkzicht, om daar de dienst bij te wonen.

Wever, bekend in Veendam en omstreken door zijn nimmer aflatende inzet voor de muziek, overleed maandag in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.



'Indrukwekkend'

'Het was indrukwekkend', zegt RTV Noord-presentator Jan van der Meide, die aanwezig was bij de bijeenkomst. 'Er kwamen honderden mensen op af en er werd live muziek gespeeld door een aantal muzikanten. Het eerste wat gespeeld werd, was een nummer van de Rolling Stones. Daarna nam Bert Hadders het woord.'



Wever had een brede vrienden- en kennissenkring in de Veenkoloniale samenleving. Het voltallige college van B&W van de gemeente Veendam was bijvoorbeeld aanwezig om het leven van Wever te herdenken. Aan het einde van de uitvaart nam de zaal op een indrukwekkende manier afscheid.



'De hele zaal brak'

'Een aantal Veendammer muzikanten speelde het nummer 'Stairway to Heaven' van Led Zeppelin, een van Bé's favoriete nummers. Een van de zangeressen begon te huilen aan het einde van het lied. De hele zaal brak daarna. De vrijwilligers van stichting Bogdike, waar Bé de drijvende kracht achter was, droegen de kist de zaal uit. Daarop begon de hele zaal te appplaudiseren.'



'Ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd'

Wever, die lang geleden in de horeca actief was, speelde een belangrijke rol in het leven van Van der Meide. 'Tijdens het schoolfeest was ik als middelbare scholier plaatjes aan het draaien. Bé Wever kwam naar me toe en vroeg of ik diskjockey wilde worden. Dat wilde ik natuurlijk wel. Daarna heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hele fijne tijden met hem gehad. Dit was dan ook een afscheid dat hij heeft verdiend.'

Door: RTV Noord Correctie melden