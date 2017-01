Celstraf geëist voor inbrekersduo

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen een 21-jarige man uit Groningen is voor vier inbraken en een poging daartoe vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. De man had nog een straf van drie maanden voorwaardelijk staan en moet die nu ook uitzitten.

Een 19-jarige plaatsgenoot hoorde voor drie inbraken en een poging een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar als eis. De Stadjer was nog nauwelijks bekend bij justitie, vandaar een lagere strafeis.



Inbraken in Marum en Kornhorn

Volgens de officier hebben de mannen eind juli ingebroken in een woning aan de Kloosterweg in Marum. In dezelfde periode braken de mannen in bij een manege in Marum en een supermarkt in Kornhorn. Een woninginbraak bij een juwelier in Marum mislukte. Toen de 21-jarige zijn hand door het opengebroken raampje stak, ging het alarm af.



Schadevergoeding

Naast de celstraffen eiste de officier voor beide Groningers een behandelverplichting en betaling van een schadevergoeding van 5000 euro. De uitspraak volgt 27 januari.

