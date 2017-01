Buspassagiers verrast met optreden reggaeband

Wie rond drie uur vrijdagmiddag in buslijn 3 van Groningen naar Leek stapte kon, niet aan ze ontkomen: The Rising Sun. De reggaeband speelde in de bus in het kader van Grunnsonic Live.

In totaal zeven bands reden mee op de buslijnen. Het is het vierde jaar op rij dat de 'Bus Sessions' worden gehouden. Beginnende artiesten zijn uitgenodigd mee te rijden.Is dat dan niet lastig? Instrumenten bespelen in de bus? 'Als ik val is het een leuke blunder op YouTube ofzo. Het maakt mij niet uit', zegt zanger Joey Nojodikromo. 'Je benen een beetje uit elkaar. Dan sta je wel stabiel.'De buspassagiers genieten zichtbaar van de optredens. En oudere dame had bewust deze bus gekozen. 'Ik hoopte al dat ik het mee zou maken.' Een jongen zegt normaal gespoken zijn oortjes in te hebben. Nu er muziek wordt gemaakt, doet hij ze maar even uit.Grunnsonic is het voor iedereen gratis toegankelijke showcasefestival van Groningse acts, dat plaatsvindt in de binnenstad van Groningen. Het wordt ondersteund door Eurosonic Noorderslag.