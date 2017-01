Donar heeft het bestuur compleet

(Foto: FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar heeft na anderhalf seizoen weer een penningmeester. Ronald Arkema vult deze bestuurlijke functie per 1 januari 2017 in.

Arkema was sinds het vertrek van voormalig penningmeester Henk Alkema in juli 2016 al aan de club verbonden als 'financieel adviseur'.



In het dagelijks leven is Arkema 'Manager Accountants & Bedrijfsadvies' bij BDO Nederland.



'We staan er goed voor'

De kersverse penningmeester laat gelijk weten dat het financieel goed gaat met zijn club. 'We hebben vorig jaar positief afgesloten en nu staan we er ook goed voor', laat Arkema weten via DonarTV.



Met zijn komst is het bestuur van Donar weer compleet. De overige bestuursleden zijn: Jannes Stokroos (voorzitter), Marieke Abbink (commerciële zaken), Gert-Jan Swaving (secretaris), Martin de Vries (technische zaken).

Door: RTV Noord Correctie melden