Water stijgt in haven Lauwersoog tot grote hoogten

(Foto: Mark Stoter/FPS (Archief RTV Noord))

'De hele kade staat onder water, en we verwachten dat het daarbij zal blijven'. Dat zegt de woordvoerder van het Havenkantoor Lauwersoog.

Want ook bij Lauwersoog zorgt een forse wind en het hoge water voor extra alertheid bij de medewerkers van het Havenkantoor. Toch verwacht het kantoor dat het zal meevallen.



Morgenvroeg weer droge kade

'Tot nu toe staat de kade dus onder water, en kun je niet meer naar het Pierenend', zegt hij. 'Maar daar zal het ook bij blijven. Tot elf uur vanavond is het nog hoog water, daarna zakt het weer weg. Ik verwacht dat de kade morgenvroeg om wel weer droog is.'

Door: RTV Noord Correctie melden