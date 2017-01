Mollema moet geliefde voorjaarsklassiekers laten schieten

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema staat niet aan de start van de door hem zo geliefde voorjaarsklassiekers Amstel Gold Race en Luik Bastenaken Luik. Ook de Waalse Pijl staat niet in z'n agenda.

De wedstrijden passen niet in de voorbereiding op de Ronde van Italië. Bovendien heeft Mollema in die periode (april) een hoogtestage van zo'n drie weken op het programma staan.



Kopman in de Giro

De Groninger wielrenner start in de Giro als kopman van zijn ploeg Trek. Hij gaf eerder al aan om voor de eindoverwinning te gaan in Italië.



Mollema rijdt het komende wielerseizoen ook de Tour de France in dienst van Alberto Contador.



De 30-jarige maakt zijn eerste wedstrijdkilometers eind januari in de ronde van San Juan in Argentinië.

