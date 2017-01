Gewonde bij schietpartij in Foxhol

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij een schietpartij aan de Talingstraat in Foxhol is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Het is onbekend hoe ernstig de verwoningen van het slachtoffer zijn. De dader is nog voortvluchtig.





Het is niet bekend wat de aanleiding is voor de schietpartij. De politie is momenteel ter plekke en doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij.



Door: RTV Noord Correctie melden