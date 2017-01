Man raakt gewond bij schietpartij in Foxhol; slachtoffer in kritieke toestand (update)

Bij een schietpartij aan de Talingstraat in Foxhol is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De dader is nog voortvluchtig.Het is niet bekend wat de aanleiding is voor de schietpartij.Er kwamen drie mannen richting de woning van het slachtoffer rijden. Daarna hoorden buurtbewoners geschreeuw in de woning van het slachtoffer. 'We hoorden harde knallen: we dachten eerst dat het vuurwerk was, maar het waren drie tot vier schoten', zeggen buurtbewoners, die anoniem willen blijven.Geschrokken buurtbewoners vertrouwden de zaak niet. 'We hebben de kinderen naar boven gestuurd', zegt een buurman. Andere buren zijn weer achter in de keuken gaan zitten. De schrik zit er goed in bij de buurt.Bij de schietpartij raakte de man zwaargewond. De man lag half in de tuin, half op straat en hij werd langdurig gereanimeerd. Volgens buurtbewoners wel een half uur tot drie kwartier. Daarna is de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.